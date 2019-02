200 gezinnen met IS-strijders ingesloten in oosten van Syrië

Nu het offensief op de laatste IS-stelling in het oosten van Syrië aan de gang is, maken de Verenigde Naties zich zorgen over het lot van honderden burgers in het gebied. Ongeveer 200 gezinnen zijn op een heel kleine zone samen met IS-strijders ingesloten, zei de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, dinsdag.