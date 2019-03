20 jaar na de Rode Khmer: 'Veel jongeren hebben geen idéé van wat hier is gebeurd'

Pascal Laureyn Freelancejournalist

Twintig jaar nadat de laatste Rode Khmerleider werd opgepakt, is Cambodja nog altijd niet in het reine met zijn verleden. Knack trok naar Anlong Veng, het laatste bastion van Pol Pot, en sprak er met de slachtoffers van zijn gruwelijke regime én met hun beulen. 'Het leven van de gevangenen interesseerde me niet. Het waren beesten.'

Pol Pot. Toen zijn rebellen in 1975 de macht grepen, begon hij aan de uitroeiing van de 'bedorven' Cambodjaanse cultuur. © belga