20 jaar na Columbine: 'Wapens zitten nu eenmaal ingebakken in onze cultuur'

In Littleton, Colorado wordt deze week de schietpartij van 20 april 1999 in Columbine High School herdacht. De eerste high school shooting met zoveel slachtoffers - dertien - en haast livecoverage op televisie staat in het Amerikaanse collectieve geheugen gegrift. Naar school gaan is in de States nooit meer hetzelfde geweest.

Columbine, Colorado, 1999 © Isopix