Op maandag sloot de stad met 25 miljoen mensen vier dagen lang het oostelijk deel van de stad, waaronder het financiële district en de industriële zones. De lockdown verschuift vandaag naar de westelijke helft van de stad voor nog eens vier dagen.

In de tweede helft van de gefaseerde lockdown van Shanghai zitten ongeveer 16 miljoen mensen thuis. Inwoners van Shanghai worden aangespoord om zich thuis te isoleren.

De autoriteiten van de Chinese stad Shanghai hadden maandag een lockdown in twee stappen uitgevaardigd. Zo willen ze een snelle uitbraak verhinderen bedwingen. De huidige Omicronuitbraak is een keiharde test voor de Chinese nultolerantie.

Shanghai is vooral bekend voor zijn wolkenkrabbers en de Lujiazui skyline als het internationaal en financieel centrum van China. Het is een metropool van 25 miljoen inwoners, die nooit slaapt. De Huangpu-rivier stroomt dwars door de stad. Toeristen kennen de Bund, Yu Gardens en de taostische Stadsgod- of Chenghuangtempel.

Inwoners van het westelijke deel van de stad, waar ongeveer tweederde van de bevolking van Shanghai woont, beginnen vrijdag om 3 uur 's nachts met een vierdaagse lockdown. Dat is twee uur voordat de oostelijke helft - waar bijna 9 miljoen mensen wonen - uit hun eigen lockdown komt die maandagochtend vroeg begon.

De nieuwe lockdown zal ingewikkelder zijn dan de eerste gezien het grotere aantal mensen en het grotere geografische gebied, zei Ma Chunlei, de secretaris-generaal van de stad, donderdag tijdens een persbriefing volgens Bloomberg.

De autoriteiten zullen deskundigen raadplegen en testresultaten herzien wanneer zij beslissen hoe de beperkingen voor het oostelijke deel van de stad moeten worden opgeheven, zei hij.

