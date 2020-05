De Belgische regering en federaal minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) moeten binnen de Europese Unie ijveren voor maatregelen tegen de Israëlische annexatie van delen van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever.

Dat is de oproep die het Midden-Oostenplatform van 11.11.11 en CNCD-11.11.11 doen, een dag voor de Europese Raad van Buitenlandse Zaken. 'Verbale veroordelingen alleen zullen niet volstaan om Israël op andere gedachten te brengen', aldus de organisaties.

Donderdagavond wordt de nieuwe Israëlische regering van Benjamin Netanyahu van Likoed en Benny Gantz van de centrumalliantie Blauw-Wit ingezworen. Volgens het regeerakkoord kan die vanaf 1 juli kan overgaan tot de formele annexatie van delen van de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens het internationaal recht is zo'n annexatie illegaal en hebben derde staten de plicht om tegen zo'n overtreding in te gaan.

De annexatieplannen van Israël staan op de agenda van de Europese Raad van Buitenlandse Zaken van morgen.

Het Midden-Oostenplatform van 11.11.11 en CNCD-11.11.11, een koepel voor ngo's, die 19 Belgische organisaties actief in de regio verzamelt, vragen een krachtige reactie van de Europese buitenlandministers op de plannen van Israël.

'Zoals de Krim'

'De annexatie zou elke vorm van socio-economische ontwikkeling in Palestina onmogelijk maken, en ertoe leiden dat de mensenrechten van Palestijnse burgers permanent geschonden worden', aldus een mededeling.

De organisaties vragen om concrete maatregelen, net zoals dat bij de Russische annexatie van de Krim gebeurde. 'België kan binnen de Europese Unie en de VN-Veiligheidsraad een belangrijke rol spelen in deze debatten. Als er binnen de EU op korte termijn geen consensus gevonden kan worden, moet België ook een actieve rol opnemen om een coalitie van gelijkgezinde Europese lidstaten op de been te brengen'.

Volgens 11.11.11 en CNCD-11.11.11 beschikt de Europese Unie over heel wat instrumenten om op te treden tegen Israël. Zo moet onder meer het Associatieakkoord met Israël opgeschort worden, en moet er een importverbod komen voor producten uit Israëlische nederzettingen.

Lees ook de opinie van Katelijne Suetens (Broederlijk Delen): 'Europa mag de zelfdestructieve koers van Israël niet langer steunen'

Dat is de oproep die het Midden-Oostenplatform van 11.11.11 en CNCD-11.11.11 doen, een dag voor de Europese Raad van Buitenlandse Zaken. 'Verbale veroordelingen alleen zullen niet volstaan om Israël op andere gedachten te brengen', aldus de organisaties. Donderdagavond wordt de nieuwe Israëlische regering van Benjamin Netanyahu van Likoed en Benny Gantz van de centrumalliantie Blauw-Wit ingezworen. Volgens het regeerakkoord kan die vanaf 1 juli kan overgaan tot de formele annexatie van delen van de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens het internationaal recht is zo'n annexatie illegaal en hebben derde staten de plicht om tegen zo'n overtreding in te gaan. De annexatieplannen van Israël staan op de agenda van de Europese Raad van Buitenlandse Zaken van morgen. Het Midden-Oostenplatform van 11.11.11 en CNCD-11.11.11, een koepel voor ngo's, die 19 Belgische organisaties actief in de regio verzamelt, vragen een krachtige reactie van de Europese buitenlandministers op de plannen van Israël.'De annexatie zou elke vorm van socio-economische ontwikkeling in Palestina onmogelijk maken, en ertoe leiden dat de mensenrechten van Palestijnse burgers permanent geschonden worden', aldus een mededeling. De organisaties vragen om concrete maatregelen, net zoals dat bij de Russische annexatie van de Krim gebeurde. 'België kan binnen de Europese Unie en de VN-Veiligheidsraad een belangrijke rol spelen in deze debatten. Als er binnen de EU op korte termijn geen consensus gevonden kan worden, moet België ook een actieve rol opnemen om een coalitie van gelijkgezinde Europese lidstaten op de been te brengen'.Volgens 11.11.11 en CNCD-11.11.11 beschikt de Europese Unie over heel wat instrumenten om op te treden tegen Israël. Zo moet onder meer het Associatieakkoord met Israël opgeschort worden, en moet er een importverbod komen voor producten uit Israëlische nederzettingen.