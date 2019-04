11.11.11. sluit de deuren van haar bureau in Burundi. De ngo kan niet voldoen aan de striktere regels rond etnische quota die de Burundese regering oplegt. Intussen sleept de crisis in Burundi verder aan, met 1,77 miljoen Burundezen die nood hebben aan humanitaire hulp.

'Vorige zondag hebben wij met pijn in ons hart de deuren van ons bureau in Burundi moeten sluiten', zegt Pieter-Jan Hamels van 11.11.11. De ngo is het niet eens met nieuwe voorwaarden van de Burundese regering. Het gaat onder andere over de etnische quota omtrent het lokale personeel van de ngo's: 60 procent moet Hutu zijn, 40 procent Tutsi. Een brug te ver voor 11.11.11.: 'Wij vragen niet naar de seksuele voorkeur, religie of etniciteit van ons personeel. In België niet, en zeker niet in Burundi, een land dat de voorbije jaren verschillende etnische oorlogen uitvocht.'

...