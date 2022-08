Weer slagen VN-lidstaten er niet in om verdrag voor bescherming biodiversiteit open zee af te spreken

Na twee weken onderhandelen zijn de lidstaten van de Verenigde Naties vrijdag uiteengegaan zonder een verdrag voor de bescherming van de open zee. Er blijven nog verschillende struikelblokken voor het akkoord, dat nochtans van levensbelang is voor de oceanen.

De vijfde onderhandelingssessie, die twee weken duurde, en in een bindende tekst moest resulteren, ging van start met informele gesprekken die uitmondden in formele besprekingen. Het was in theorie de laatste onderhandelingssessie, maar dat was de vorige, in maart, ook. Hoewel de gesprekken vrijdagavond nog uitliepen, leverde dat dus niet het verhoopte resultaat op.

“We zijn nooit dichter bij de meet geweest in dit proces”, zei de voorzitter van de conferentie, Rena Lee. “Maar ook al hebben we schitterende vooruitgang geboekt, we hebben nog iets meer tijd nodig om de aankomstlijn te bereiken.”

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties moet zich nu uitspreken over een hervatting van de vijfde sessie op latere datum. “Ondanks de ontgoocheling omdat het verdrag in deze twee weken niet kon afgewerkt worden, vinden we de gerealiseerde vooruitgang toch bemoedigend”, zegt Liz Karan, van de ngo Pew Charitable Trusts. Ze riep op tot een nieuwe sessie tegen het einde van het jaar.

Een van de grote twistpunten is de verdeling van de mogelijke baten van de exploitatie van de genetische hulpbronnen van de open zee. De farmaceutische, chemische en cosmetische industrie hopen er bijzondere stoffen aan te treffen. Ontwikkelingslanden zijn ongerust dat zij uit de boot vallen, omdat zij niet in staat zijn om kostelijke onderzoeken te voeren.