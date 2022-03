Het aantal sloop- en heropbouwpremies dat in Vlaanderen wordt aangevraagd, is tussen 2019 en 2021 met 86 procent gedaald. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld).

Volgens Coenegrachts is de oorzaak te zoeken bij de uitbreiding van het verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw, een federale maatregel die niet met de Vlaamse premie gecombineerd mag worden. Particulieren die in Vlaanderen een aanvraag van omgevingsvergunning indienen, kunnen sinds 1 oktober 2018 een sloop- en heropbouwpremie aanvragen. Tot eind 2020 bedroeg de premie 7.500 euro, sinds begin 2021 werd de premie opgetrokken tot 10.000 euro.

In de dertien Vlaamse centrumsteden kan de premie niet worden aangevraagd omdat daar al een btw-tarief van 6 procent bij sloop- en heropbouwwerken geldt. Uit de cijfers die Coenegrachts opvroeg, blijkt dat de Vlaamse overheid 2.336 aanvragen voor een premie ontving in 2019, 1.461 in 2020 en slechts 330 in 2021. Dat is een daling met bijna 86 procent op twee jaar tijd. Volgens Coenegrachts is de oorzaak hoogstwaarschijnlijk te zoeken bij het verlaagde btw-tarief dat tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 uitgebreid is van de centrumsteden naar het volledige Belgische grondgebied. Dat is een federale maatregel die niet gecumuleerd kan worden met de Vlaamse premie.

'In 2021 werd er in België namelijk 16.662 keer een beroep gedaan op het verlaagde btw-tarief. Maar liefst 14.791 aanvragen, of 89 procent, kwamen uit Vlaanderen', weet Coenegrachts. Veel verbouwers weten niet dat ze de keuze hebben tussen de sloop- en heropbouwpremie en het lagere btw-tarief, zegt de Open Vld'er. 'Dat moet nog duidelijker gemaakt worden', vindt hij. Ook de renovatieverplichting binnen de vijf jaar na de aankoop van een woning is een Vlaams klimaatmaatregel die volgens Coenegrachts meer onder aandacht moet worden gebracht.

Volgens Coenegrachts is de oorzaak te zoeken bij de uitbreiding van het verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw, een federale maatregel die niet met de Vlaamse premie gecombineerd mag worden. Particulieren die in Vlaanderen een aanvraag van omgevingsvergunning indienen, kunnen sinds 1 oktober 2018 een sloop- en heropbouwpremie aanvragen. Tot eind 2020 bedroeg de premie 7.500 euro, sinds begin 2021 werd de premie opgetrokken tot 10.000 euro. In de dertien Vlaamse centrumsteden kan de premie niet worden aangevraagd omdat daar al een btw-tarief van 6 procent bij sloop- en heropbouwwerken geldt. Uit de cijfers die Coenegrachts opvroeg, blijkt dat de Vlaamse overheid 2.336 aanvragen voor een premie ontving in 2019, 1.461 in 2020 en slechts 330 in 2021. Dat is een daling met bijna 86 procent op twee jaar tijd. Volgens Coenegrachts is de oorzaak hoogstwaarschijnlijk te zoeken bij het verlaagde btw-tarief dat tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 uitgebreid is van de centrumsteden naar het volledige Belgische grondgebied. Dat is een federale maatregel die niet gecumuleerd kan worden met de Vlaamse premie. 'In 2021 werd er in België namelijk 16.662 keer een beroep gedaan op het verlaagde btw-tarief. Maar liefst 14.791 aanvragen, of 89 procent, kwamen uit Vlaanderen', weet Coenegrachts. Veel verbouwers weten niet dat ze de keuze hebben tussen de sloop- en heropbouwpremie en het lagere btw-tarief, zegt de Open Vld'er. 'Dat moet nog duidelijker gemaakt worden', vindt hij. Ook de renovatieverplichting binnen de vijf jaar na de aankoop van een woning is een Vlaams klimaatmaatregel die volgens Coenegrachts meer onder aandacht moet worden gebracht.