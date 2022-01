Sinds de machtsovername door de Taliban in Afghanistan hebben er waarschijnlijk meer dan 100 buitengerechtelijke executies van voormalige staatsambtenaren in het land plaatsgevonden.

Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. 'Meer dan twee derde van die buitengerechtelijke executies zijn waarschijnlijk gepleegd door de leiders of hun suborganisaties', klinkt het in een intern rapport van secretaris-generaal António Guterres aan de VN-Veiligheidsraad dat dpa kon inzien.

De Verenigde Naties spreken van 'geloofwaardige aantijgingen' die de VN-missie in het land sinds medio augustus heeft ontvangen over voormalige leden van de regering, de veiligheidstroepen en het leger. Een aantal mensenrechtenactivisten en journalisten zijn de afgelopen maanden ook 'aangevallen, geïntimideerd, lastiggevallen, willekeurig vastgehouden, mishandeld en gedood', voegde het voorzitterschap eraan toe.

Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. 'Meer dan twee derde van die buitengerechtelijke executies zijn waarschijnlijk gepleegd door de leiders of hun suborganisaties', klinkt het in een intern rapport van secretaris-generaal António Guterres aan de VN-Veiligheidsraad dat dpa kon inzien.De Verenigde Naties spreken van 'geloofwaardige aantijgingen' die de VN-missie in het land sinds medio augustus heeft ontvangen over voormalige leden van de regering, de veiligheidstroepen en het leger. Een aantal mensenrechtenactivisten en journalisten zijn de afgelopen maanden ook 'aangevallen, geïntimideerd, lastiggevallen, willekeurig vastgehouden, mishandeld en gedood', voegde het voorzitterschap eraan toe.