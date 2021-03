Thierry Remacle is de nieuwe hoofdredacteur van de Franstalige krant L'Avenir. Dat heeft de raad van bestuur van Les Editions de L'Avenir Presse maandag beslist. De 45-jarige Remacle is nu adjunct-hoofdredacteur van La Dernière Heure.

De nieuwe hoofdredacteur krijgt als opdracht om de krant als lokaal medium in Wallonië te versterken en de digitale strategie verder uit te bouwen. Les Éditions de l'Avenir Presse geeft negen edities van L'Avenir uit in Wallonië.

Remacle heeft al een behoorlijk palmares in de Franstalige media. Hij begon als journalist bij Le Soir in de provincie Namen. Nadien was hij onder meer hoofdredacteur van La Nouvelle Gazette in La Louvière en adjunct-hoofdredacteur van Sudpresse. (Belga)

