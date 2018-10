Roemeens referendum tegen homohuwelijk mislukt: opkomst slechts 20 procent

Het referendum in Roemenië dat de invoering van het homohuwelijk in Roemenië in de toekomst onmogelijk moet maken, is mislukt. Op twee dagen tijd bracht volgens de verkiezingsautoriteiten slechts 20,41 procent van de stemgerechtigden zijn stem uit, terwijl de opkomst voor een geldig resultaat minstens 30 procent moest bedragen.