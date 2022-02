De tien zuidwestelijke staten van de VS maken als regio de afgelopen jaren de meest ernstige droogteperiode in 1.200 jaar door.

De tien zuidwestelijke staten van de VS maken als regio de afgelopen jaren de meest ernstige droogteperiode in 1.200 jaar door. Dat is de conclusie van een nieuwe studie van onderzoekers van de Columbia Universiteit, de Universiteit van Californië in Los Angeles en NASA, waarvan de resultaten maandag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change gepubliceerd werden.

Het zuidwesten van de VS omvat onder meer de staten Californië, Oregon en delen van Colorado, waar de afgelopen jaren hevige bosbranden hebben gewoed.

Het gaat om een zogeheten 'megadroogte' die minstens twintig jaar duurt. Sinds het jaar 800 is er niet meer zo'n ernstige megadroogte voorgekomen, schrijven de onderzoekers, die zeggen dat klimaatverandering een belangrijke oorzaak van de droogte is.

'De afgelopen 22 jaar zouden sowieso de droogste periode in 300 jaar geweest zijn zonder klimaatverandering', zegt hoofdonderzoeker Park Williams van de Universiteit van Californië in Los Angeles. De onderzoekers berekenden dat door de mens veroorzaakte klimaatverandering verantwoordelijk is voor 42 procent van de droogte in de regio sinds het jaar 2000.

