Zeldzame walvissen in de Oosterschelde gezien

In de Oosterschelde, in Nederlands Zeeland, zijn twee butskoppen waargenomen. Butskoppen zijn diep duikende walvisachtigen uit de familie van de spitssnuitdolfijnen. SOS Dolfijn meldde zondag dat het om een soort gaat die de afgelopen 50 jaar slechts tweemaal eerder levend is gezien in Nederland.

