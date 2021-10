Amerikaanse wetenschappers hebben een met camera uitgeruste zeedrone bestuurd die van binnenuit de over de Atlantische Oceaan razende orkaan Sam filmde.

Dat blijkt uit donderdag vrijgegeven beelden.

De bewuste beelden werden vrijgeven door de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), een federale instantie die zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie. Ze tonen hoe de zeedrone, die eruitziet als een robotachtige surfplank, tegen vijftien meter hoge golven vecht en windstoten van meer dan 190 kilometer per uur weerstaat.

De zeedrone heeft de naam Saildrone meegekregen en is ontwikkeld door een in de Baai van San Francisco gevestigd bedrijf met dezelfde naam. De Saildrone is de eerste in zijn soort en helpt wetenschappers data te verzamelen over orkanen, zoals windsnelheid en -richting, luchtdruk, temperatuur, zoutgehalte en vochtigheidsgraad.

'We verwachten voorspellingsmodellen te verbeteren die snelle intensivering van orkanen voorspellen', zei NOAA-wetenschapper Greg Foltz over het nut van de zeedrone. 'Snelle intensivering, wanneer orkaanwinden binnen enkele uren in kracht groeien, vormt een ernstige bedreiging voor kustgemeenschappen.'

