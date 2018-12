'Uitvoering klimaatakkoord Parijs kan jaarlijks miljoen mensenlevens r

Alleen al door het terugdringen van de luchtvervuiling kunnen tot 2050 elk jaar 1 miljoen mensenlevens gered worden. Dat deelde de WHO woensdag mee in de marge van de VN-klimaatconferentie in het Poolse Katowice.

Bedoeling van de top in Katowice is de besluiten van Parijs om te zetten in duidelijke maatregelen.

'Het akkoord van Parijs is mogelijk het sterkste gezondheidsakkoord van de eeuw', zei WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Luchtvervuiling maakt volgens de WHO jaarlijks 7 miljoen doden en leidt elk jaar tot een prijskaartje van 4,5 miljard euro. De waarde van een verbeterde gezondheid van de wereldbevolking zou, met de juiste klimaatmaatregelen, dubbel zo hoog zijn als de kosten van dat beleid, blijkt uit de jongste schattingen. In landen als China en India is die kosten-batenverhouding nog hoger.

Eind 2015 beslisten wereldleiders in Parijs om de klimaatopwarming te beperken tot 2 graden. Bedoeling van de top in Katowice is de besluiten van Parijs om te zetten in duidelijke maatregelen.