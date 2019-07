De enige vlinder waarvan de rups bekender is dan hijzelf, is een probleemgeval geworden. Dirk Draulans legt uit hoe dat komt.

In de dierenwereld zijn er beruchte uitzonderingen op de regel dat we meer aandacht besteden aan de ouders dan aan de jongen. De eikenprocessierups is het bekendste voorbeeld. Haar vlinder staat bekend als eikenprocessierupsvlinder. Genoemd naar je kroost, stel je voor. De vlinder - een nachtvlinder - is een grijs borstelig beestje van maximaal anderhalve centimeter.

