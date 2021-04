Voor een beter klimaat zijn gedragsveranderingen nodig, vindt VRT-gezicht Linde Merckpoel. Daarom ruilt ze haar drang naar een strakke, ordelijke pelouze in voor een lossere houding.

'Ik probeer veel te doen voor het klimaat en het milieu. Het is problematisch als het je niet boeit hoe erg het is gesteld met de planeet. Wij eten en reizen bewuster. Na een tijd drie keer per week vegetarisch eten, zijn we geruisloos op een vrijwel volledig vegetarisch menu overgeschakeld. Al gun ik mezelf wel een frikandel special wanneer we frieten halen. Daar tob ik wel eens over. Als een opoffering je geen pijn doet, is het dan wel een opoffering? Aan de andere kant: de ultieme zuiverheid moet je niet willen nastreven. Reizen wil ik blijven doen, want het is een manier om je blik te verruimen. Onze reis naar China heeft mijn wereldbeeld echt veranderd. Voor zulke verre bestemmingen neem ik nog het vliegtuig. Ook vlieg ik soms nog voor professionele reizen, als het echt niet anders kan. Binnenlandse vluchten neem ik niet meer. Neem de trein, een bijzonder fijne manier van reizen. Je ziet zoveel meer onderweg, en het voelt zoveel beter. Natuurlijk heb ik af en toe nog zin in een citytrip. Maar daarvoor het vliegtuig nemen, dat kan echt niet meer, hè. Een hoofdbreker is voor mij mijn ouders bezoeken, die 1000 kilometer verderop wonen, in Frankrijk. Een vervelende afstand, je bent aan de heen- en terugreis telkens een dag kwijt. Een weekend naar hen gaan lukt niet met de trein of de auto. En de trein is meer dan 10 keer duurder dan een vliegticket van een lagekostenmaatschappij. Dan denk je: ze maken het je ook echt niet gemakkelijk. Ik zou meteen investeren in een goed alternatief voor vliegen. Mijn volgende auto is hoe dan ook elektrisch. Al zal dat wat aanpassingen vragen, wij hebben bijvoorbeeld geen oprit. Nu ja, een echt heroïsche opoffering is het ook niet om elke dag twee keer drie minuten te wandelen naar de laadpaal op het dorpsplein van Edegem. (lacht)We hadden met onze beide buren al een deel van de schutting afgebroken en vervangen door hagen. Goed voor insecten, en mocht hier een egel wonen, dan is die plots grootgrondbezitter. Dat ik het milieu ook kan helpen door minder of anders te maaien, is een eyeopener. "Wat zegt die nu?", dacht ik eerst over jullie vraag. Ik ben een echte Vlaming: ik heb de pelouze graag netjes gemaaid. Dan heb ik toch dat in ieder geval op orde, denk ik dan. Ik heb zelfs de aanschaf van een robotmaaier overwogen. Nu ik weet hoe groot de positieve impact is van wat langer gelaten gras, kan ik dat idee van een net gazon beter loslaten. Tips als een paadje maaien of één meanderende strook laten groeien, zijn top. Dat ziet er verzorgd uit én is ecologisch.'