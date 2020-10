Plasticvervuiling kan de hele eeuw lang een belangrijk probleem blijven.

Vervuiling door plastic dreigt in de loop van de eeuw onbeheersbaar te worden. Bio-ingenieur Gert Everaert van het Vlaams Instituut voor de Zee en zijn collega's melden in Environmental Pollution dat min of meer afgesloten zeeën vandaag al met substantiële concentraties van microplastics te kampen krijgen - het gaat om ...

Vervuiling door plastic dreigt in de loop van de eeuw onbeheersbaar te worden. Bio-ingenieur Gert Everaert van het Vlaams Instituut voor de Zee en zijn collega's melden in Environmental Pollution dat min of meer afgesloten zeeën vandaag al met substantiële concentraties van microplastics te kampen krijgen - het gaat om plasticdeeltjes die kleiner zijn dan 5 millimeter. Onder meer de Middellandse Zee en de Gele Zee (in de buurt van China) zijn hotspots van plasticvervuiling met 40 tot 50 microdeeltjes per liter zeewater. De wetenschappers maakten modellen om de evolutie van de concentraties van microplastics te voorspellen. Ze gingen uit van een verviervoudiging van de wereldwijde plasticproductie tegen 2100. Als er niet drastisch wordt ingegrepen om de vervuilende effecten te beperken, zal tegen dan 69 procent van het oppervlak van de Middellandse Zee en 54 procent van dat van de Gele Zee zo zwaar met microplastics vervuild zijn dat het schadelijk wordt voor zeeorganismen. Een onderzoek in Science meldt dat er minstens tot 2030 veel meer plastic afval zal worden geproduceerd dan er kan worden gerecycleerd. De vervuiling neemt trouwens nu al hallucinante vormen aan. Een studie in Nature Communications concludeert dat er minstens tien keer meer plastic in de Atlantische Oceaan aanwezig is dan men voor mogelijk hield. De 'massa' van bijna onzichtbare microplasticdeeltjes in de oppervlaktewateren van de oceaan wordt op iets tussen 12 en 21 miljoen ton geraamd. Maar in de weinig onderzochte diepe wateren zou er nog eens 200 miljoen ton kunnen zitten. Dat is een gigantische hoeveelheid.