Verbruik steenkool voorbije jaar gestegen

'Veel gepraat, weinig resultaat', aldus het IEA over het verbruik van steenkool, de belangrijkste bron van broeikasgassen.

Na twee jaren van daling is het verbruik van steenkool vorig jaar met een procent gestegen. De productie van elektriciteit op basis van steenkool steeg met drie procent. Reden is de economische groei en het stijgend elektriciteitsverbruik. Wereldwijd wordt 38 procent van de geproduceerde elektriciteit opgewekt door steenkool.

Ook in de toekomst zal het steenkoolverbruik belangrijk blijven, aldus het IEA-rapport. De vijf komende jaren verwacht het agentschap een stabilisering van het verbruik. In West-Europa en de VS neemt het verbruik van steenkool af, maar in India (+4 procent) en andere Aziatische landen zal het verbruik toenemen.

In 2023 zal steenkool nog steeds instaan voor een kwart van het energieverbruik, tegen 27 procent vandaag.