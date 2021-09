De wereldeconomie is nog ver verwijderd van een klimaatomslag. Dat blijkt donderdag uit een nieuw VN-rapport.

Tussen januari en juli hebben fabrieken en elektriciteitscentrales wereldwijd minstens evenveel CO2 uitgestoten als in dezelfde periode in 2019, dat wil zeggen voor de coronapandemie de wereldeconomie een ferme knauw gaf.

De daling van de uitstoot tijdens de eerste fase van de coronapandemie was dus louter een 'korte onderbreking', aldus de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) en andere organisaties.

De tijdelijke daling als gevolg van de coronapandemie ging vaak gepaard met oproepen om de wereldeconomie op een duurzamere manier een doorstart te laten maken. 'Dit rapport toont dat we in 2021 voorlopig niet in de juiste richting evolueren', verklaart WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas.

De CO2-uitstoot van het verkeer ligt dit jaar voorlopig wel nog onder het niveau van voor de coronapandemie. De concentratie broeikasgassen in de atmosfeer is vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar echter blijven stijgen, aldus het verslag.

'We zijn nog steeds ver verwijderd van het plan om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen', zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Daar werd afgesproken om de wereldwijde temperatuursstijging ruim onder de 2 graden te houden. Alleen als landen zich toeleggen op manieren om duidelijk afstand te nemen van CO2 kan de uitstoot dalen, concludeert het rapport.

Tussen januari en juli hebben fabrieken en elektriciteitscentrales wereldwijd minstens evenveel CO2 uitgestoten als in dezelfde periode in 2019, dat wil zeggen voor de coronapandemie de wereldeconomie een ferme knauw gaf. De daling van de uitstoot tijdens de eerste fase van de coronapandemie was dus louter een 'korte onderbreking', aldus de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) en andere organisaties. De tijdelijke daling als gevolg van de coronapandemie ging vaak gepaard met oproepen om de wereldeconomie op een duurzamere manier een doorstart te laten maken. 'Dit rapport toont dat we in 2021 voorlopig niet in de juiste richting evolueren', verklaart WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas. De CO2-uitstoot van het verkeer ligt dit jaar voorlopig wel nog onder het niveau van voor de coronapandemie. De concentratie broeikasgassen in de atmosfeer is vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar echter blijven stijgen, aldus het verslag. 'We zijn nog steeds ver verwijderd van het plan om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen', zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Daar werd afgesproken om de wereldwijde temperatuursstijging ruim onder de 2 graden te houden. Alleen als landen zich toeleggen op manieren om duidelijk afstand te nemen van CO2 kan de uitstoot dalen, concludeert het rapport.