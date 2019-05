Tweede editie Mei Plasticvrij: 'Met een blauwe PMD-zak kom ik een jaar toe'

Mei Plasticvrij, het initiatief dat ons bewust wil maken van de immer groeiende afvalberg en de plastic soup in de oceanen, is bezig aan zijn tweede editie. Dit jaar zet de campagne in op hergebruik. Knack sprak met drie Vlamingen die resoluut zijn gestopt met nieuwe spullen kopen.

Rachida Bouganzir: 'Er zijn genoeg spullen op deze wereld.' © CARMEN DE VOS