Schauvliege is klimaatspijbelaars dankbaar: 'Voel me gesterkt in het beleid dat we moeten voeren'

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) geeft toe dat er nog heel wat stappen nodig zijn om de doelstellingen tegen 2050 te halen. Wel benadrukt ze dat de Vlaamse regering haar internationale engagementen nakomt. 'Je kan altijd meer doen', aldus Schauvliege. Ze wijst op de context die maakt dat bepaalde stappen niet werden gezet. Vooreerst is er de budgettaire context. Bovendien moet je iedereen meekrijgen. 'Wij willen ook een sociaal beleid voeren en dan ga je soms wat minder ambitieus, maar dan zorg je er wel voor dat iedereen mee is en dat mensen niet moeten afhaken'.

De minister beaamt dat je altijd ambitieuzer kan zijn. Zo was ze zelf voorstander van het statiegeld op blikjes en plastic flessen, maar N-VA en Open VLD zagen dat niet als dé oplossing voor het zwerfvuilprobleem. 'Het klopt dat je in een bepaalde context zit en naar compromissen moet gaan, maar dat betekent niet dat er geen beleid is gevoerd en we geen resultaten hebben'.

Negatieve reacties

Ze benadrukt dat er veel nodig zal zijn om de ambitieuze doelstellingen tegen 2050 te halen. 'En dan zullen we ook moeten zeggen welke maatregelen we moeten nemen die niet zo leuk zijn'.

Schauvliege wijst daarvoor op de negatieve reacties die soms binnenlopen, bijvoorbeeld wanneer ze op Europees niveau pleit voor een vliegtuigtaks. Vandaar het belang om beslissingen steeds goed uit te leggen en aan een draagvlak te werken. 'Daarvoor ben ik de jongeren enorm dankbaar en ik voel me gesterkt en gesteund in het verdere beleid dat we moeten voeren'.

Schauvliege wil in februari een groot congres over het klimaat organiseren met één jongere uit elke Vlaamse gemeente en met klimaatexperten. Dat kondigt ze vrijdag aan in Gazet van Antwerpen. 'Je kan het vergelijken met het burgerinitiatief G1000. Dat wordt dan een G300', zegt Schauvliege, die nu een geschikte locatie zoekt.