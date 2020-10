Richt een burgerparlement op om de 'ecologische noodtoestand', met klimaatopwarming, verlies van biodiversiteit, vervuiling ..., aan te pakken.

Die oproep lanceerden een heleboel organisaties, waaronder Greenpeace, Oxfam, Youth For Climate, Hart Boven Hard en Extinction Rebellion, in Brussel aan de nieuwe federale regering. Ook historicus en schrijver David Van Reybrouck en prinses Esmeralda van België ondersteunden de oproep.

Youna Marette, de woordvoerder van het initiatief, ziet een dubbele noodzaak voor zo'n burgerparlement. 'Enerzijds moest het land ambitieuzer zijn in de strijd tegen de ecologische crisis, en anderzijds is er een democratische impasse. Na vijftien maanden van regeringsonderhandelingen is het vertrouwen van de burgers in de politiek naar een dieptepunt gezakt. Het burgerparlement biedt een antwoord op beide elementen.'

Parlement met 101 gelote burgers

Concreet stelt de beweging voor dat 101 burgers geloot zouden worden, representatief voor de Belgische bevolking, waarna ze met de steun van experten zouden nadenken over de aanpak van die ecologische crisis.

'Met voldoende tijd en informatie komt een groep gelote burgers tot waardevolle beleidsvoorstellen. Doordat zij geen verkiezingen moeten vrezen kunnen ze gemakkelijker nadenken op de lange termijn', zo stellen de initietiefnemers. Ze hopen dat de federale regering zich ertoe zal verbinden om deze legislatuur zo'n burgerparlement op te richten.

