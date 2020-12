Valerie Del Re, directeur van Greenpeace, en Nicolas Van Nuffel, voorzitter van de Klimaatcoalitie zijn om 17 uur het laatste uur van de 'langste klimaatactie ooit' ingegaan.

Na passages aan het de kabinetten van de minister-presidenten van ons land, brengt het slot hen naar het kabinet van premier Alexander De Croo.

Het 60 uur durende protest komt er vijf jaar na het Parijsakkoord en twee jaar na 'Claim the Climate' de grootste klimaatbetoging ooit in Brussel. De klimaatbeweging wil nogmaals benadrukken dat het hoog tijd is om de zaken aan te pakken. De 60 uur durende klimaatactie richtte zich daarbij specifiek naar de Belgische regeringsleiders. De actievoerders vragen hen om volgende week op de Europese top te kiezen voor een ambitieus klimaatbeleid en een reductie van 60 procent CO2-uitstoot tegen 2030.

'Dat is superbelangrijk als we nog enigszins de drempel van 1,5 graad opwarming niet willen overschrijden. De kans daartoe wordt steeds kleiner, terwijl dit een heel belangrijke grens is', stelt Del Re. 'Studies van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) tonen aan dat indien we boven de anderhalve graad gaan, al het koraal in onze zeeën afsterft', benadrukt de Greenpeace-directeur.

Tijdens de langste klimaatactie ooit, wisselde de ene actievoerder de andere elk uur af. Zo verliep het protest volledig volgens de coronaregels. De Klimaatcoalitie, Greenpeace, Youth for Climate, de vakbonden, burgercollectieven en andere middenveldsorganisaties namen allemaal deel aan de actie.

