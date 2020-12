Activisten van de Klimaatcoalitie hebben donderdag in de buurt van de Europese instellingen aan Schuman in Brussel een levensgrote taart neergezet. Al hadden ze geen reden tot vieren.

Vijf jaar na het Akkoord van Parijs eisen ze dat de Europese Unie, en ook België, eindelijk hun klimaatbeleid in lijn brengen met het akkoord.

Op de Europese top die momenteel plaatsvindt in Brussel bespreken de Europese leiders de klimaatdoelstelling voor 2030. Momenteel ligt er bij de Europese Commissie een voorstel op tafel voor een vermindering van 55 procent uitstoot tegen 2030, ten opzichte van 1990. Nog niet voldoende, zeggen de klimaatactivisten.

Verjaardagscadeau

'De Klimaatcoalitie vraagt aan de EU-lidstaten dat zij zich ertoe verbinden hun CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 60 procent te verminderen. Dat is nodig om de opwarming te beperken tot maximaal 1,5°C en het Akkoord van Parijs na te leven. Een aankondiging daarover op de vijfde verjaardag van dat akkoord is het enige juiste verjaardagscadeau' zegt Lien Vandamme van de Klimaatcoalitie.

De grote taart was niet enkel versierd met aardbeien, maar ook met thermometers die symbool staan voor de opwarming van de aarde. Activisten hielden naast de taart bordjes omhoog met het opschrift 'Waar is dat feestje?' in verschillende Europese landstalen.

De actie van vandaag sluit een golf van klimaatprotest af, na ook al 'het langste klimaatprotest ooit' van 30 november tot 2 december en een ontmoeting tussen Sinterklaas en premier De Croo op 7 december.

