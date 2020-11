De Britse etholoog en milieuactivist Jane Goodall, die bekend werd door haar baanbrekende onderzoek over het leven van chimpansees in het wild, is de nieuwe eredoctor van de Universiteit Hasselt.

De 86-jarige Goodall kreeg het eredoctoraat en de universiteitsmedaille overhandigd tijdens een online ceremonie, die ook in het teken stond van de 30e verjaardag van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. 'Iedere dag in ons leven heb je als individu impact op je leefwereld. Gebruik die impact wijs', vertelde Goodall in haar boodschap over de strijd tegen de klimaatopwarming.

De uitreiking vond door de coronapandemie volledig online plaats, waarbij Jane Goodall een lezing gaf vanuit haar huiskamer in Bournemouth, in het Verenigd Koninkrijk. 'We beleven donkere tijden door de coronapandemie. En dat hebben we allemaal aan onszelf te danken', vertelde de Britse, die de onrespectvolle omgang van de mens met natuur en wilde diersoorten als dé oorzaak van de pandemie ziet. 'Maar deze wereldwijde besmettingsgolf gaan we overwinnen. Het is wat hierna komt, dat ons als mens veel harder zal raken. De klimaatopwarming is niet iets van veraf, het is nú bezig en onze kansen om in te grijpen, beginnen sterk te minderen.'

Jane Goodall © Getty Images

Goodall blijft echter hoopvol, vooral door de rol die jongeren vandaag opnemen. Naast het Roots & Shoots-programma van haar eigen Jane Goodall Institute - dat jongeren wereldwijd aanzet om van de wereld een betere plaats te maken voor mens, dier en natuur - verwees ze ook naar de Young Planet Ambassadors van Universiteit Hasselt. Die pas opgerichte groep van jonge wetenschappers zal vanaf volgend jaar activiteiten voor jongeren organiseren om met de nieuwste wetenschappelijke inzichten te duiden hoe het met onze planeet gesteld is.

'De mens is een ontzettend intelligent en vindingrijk wezen, met een ijzeren wil om niet op te geven', ging Goodall verder. 'En het zijn de jongeren die vandaag met hun onvermoeibare engagement het voortouw nemen en acties ondernemen. Zij tonen ons dat we deze situatie nog kunnen omkeren, zolang we durven opstaan en actie ondernemen.'

Jane Goodall in 1995 © Getty Images

Jane Goodall is de 83ste eredoctor van UHasselt. De universiteit brengt hiermee hulde aan het werk en engagement van de Britse op het vlak van natuurbescherming en dierenwelzijn. 'Er zijn ontzettend veel redenen voor dit eredoctoraat', aldus rector Bernard Vanheusden in de laudatio. 'Niet alleen is haar onderzoek naar het leven van chimpansees in het wild indrukwekkend en baanbrekend. Jane Goodall is voor ons een zeer terecht eredoctor door de boodschap van hoop die zij zelf weerspiegelt, en haar grenzeloze engagement waarmee ze jong en oud inspireert en bewust maakt dat ieder van ons moed moet hebben, en durven deze wereld ten goede te veranderen.'

De online ceremonie stond ook gedeeltelijk in het teken van het 30-jarig bestaan van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM). Dat werd in 1990 opgericht door Natuurpunt en de Kempische Steenkoolmijnen als hefboom voor natuur en landschap, en is verantwoordelijk voor initiatieven zoals de ontwikkeling van het Fietsroute-netwerk, het Nationaal Park Hoge Kempen, het RivierPark Maasvallei en het GrensPark Kempen-Broek.

