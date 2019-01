'Ik moest staken, want de regering doet het niet': creatief met klimaatslogans

De ene is grappig, de andere is wat vuil gebekt, maar allemaal staan ze in het teken van een beter klimaat: 'Diploma met toekomst? Redder aan zee', 'Make this hellhole green again', 'Het klimaat is als bier, hoe warmer hoe slechter', 'Eat pussy, not cows', '4 klimaatministers, 0 beleid', 'Pour la terre, cessons de nous taire', 'La nouvelle De Wever est arrivée', 'Waar is onze Joke(r)?' en 'Ik moest staken, want de regering doet het niet'.

Bekijk hier de creativiteit van de brossende jeugd: