Bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans analyseert een nieuw Nederlands rapport over de relatie tussen mezensterfte en pesticiden.

In 2018 was er zowel in Nederland als in België een opvallend hoge sterfte van mezen in nestkastjes in een stedelijke context. Het was ook het jaar dat de buxusmot voor het eerst massaal haar intrede deed in onze leefomgeving. Het is een Aziatische nachtvlinder die hier hoogstwaarschijnlijk met geïmporteerde buxussen terecht is gekomen en in een zo goed als vijandloze omgeving kon floreren.

...