Facebook lanceert donderdag een informatiecentrum klimaatwetenschap in ons land. Wie op het socialemediaplatform op zoek gaat naar klimaatgerelateerde termen, zal de suggestie krijgen om een kijkje te nemen in het informatiecentrum. Daar moet wetenschappelijk onderbouwd nieuws en overzichtelijke informatie over het klimaat te vinden zijn.

In september vorig jaar waren al de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aan de beurt. De maatregel kwam er na kritiek op Facebook, vanwege zijn beleid waarbij opiniestukken niet in aanmerking komen voor zijn externe factchecks. Zo zouden valse beweringen dus toch kunnen circuleren.

'Zonder de juiste kennis die beschikbaar is voor ons allemaal, kunnen we de strijd tegen klimaatverandering niet winnen. Facebook is een omgeving voor wereldwijde kennisuitwisseling en wij weten hoe belangrijk het is dat alle gedeelde kennis betrouwbaar is, zeker als het om klimaatverandering gaat', zegt Facebook zelf in een persbericht.

Diepgaande informatie

Alle informatie in het informatiecentrum zal daarom afkomstig zijn van 'de meest toonaangevende Belgische organisaties op het gebied van klimaatverandering'. Facebook verzamelt er naar eigen zeggen gedetailleerde informatie die dieper ingaat op het klimaat dan de algemene feiten en tips. 'We hebben voor ieder wat wils, of je nu voor het eerst in het onderwerp duikt of er al jaren onderzoek naar doet.'

Volgens Facebook neemt niet alleen de hoeveelheid informatie in het centrum toe, maar voert het ook verbeteringen door. Zo is recent een gedeelte toegevoegd met feiten die veelvoorkomende mythen over het klimaat ontkrachten. Het gaat bijvoorbeeld over verhalen dat een toename van CO2 in de atmosfeer het plantenleven ten goede komt. Of dat ijsbeerpopulaties niet zouden afnemen door de opwarming van de aarde.

Voor het leveren van de feiten doet Facebook een beroep op klimaatcommunicatie-experts van de George Mason University, het Yale Program on Climate Change Communication en de University of Cambridge. Buiten België wordt het informatiecentrum nu uitgerold in Brazilië, Canada, Ierland, India, Indonesië, Mexico, Nederland, Nigeria, Saoedi-Arabië, Spanje, Taiwan en Zuid-Afrika.

