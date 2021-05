Er bestaat een kans van 40 procent dat de opwarming van de aarde tegen 2025 de drempel van 1,5 graden, ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, zal overschrijden. Dat blijkt uit een studie voor de meteorologische dienst van de Verenigde Naties (WMO) die donderdag gepubliceerd is.

Met het klimaatakkoord van Parijs van 2015 verbonden de ondertekenaars zich ertoe de opwarming van de aarde onder de 2 graden, en indien mogelijk onder de 1,5 graden, te houden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het afgelopen decennium zijn echter recordtemperaturen gemeten. De jaren 2016 en 2020 waren wereldwijd de warmste ooit, met een gemiddelde van 1,25 graden boven de waarden uit de pre-industriële periode. De kans dat de drempel van 1,5 graden tegen 2025 overschreden wordt, neemt alsmaar toe.

'Er is 40 procent kans dat de wereldwijde gemiddelde jaartemperatuur tijdelijk 1,5 graden boven de pre-industriële waarden zal liggen. Dat zal waarschijnlijk gedurende minstens een van de komende vijf jaren zo zijn', zegt de WMO. Er zou volgens de studie ook 90 procent kans zijn dat minstens één jaar tussen 2021 en 2025 het warmste ooit zal zijn.

'Stijgende temperaturen betekenen meer smeltend ijs, een stijgende zeespiegel en meer hittegolven', zei Petteri Taalas, hoofd van de WMO. 'Er zijn ook gevolgen voor de voedselzekerheid, gezondheid, het milieu en de duurzame ontwikkeling.'

Andere deskundigen benadrukken dat een tijdelijke overschrijding van de drempel van 1,5 graden niet noodzakelijk het einde van de doelstellingen van het klimaatakkoord betekent. 'Het is nog steeds slecht nieuws', benadrukt Joeri Rogelj van het Imperial College in Londen. 'Hieruit blijkt dat de maatregelen tegen de opwarming van de aarde onvoldoende zijn en dat we dringend de uitstoot tot nul moeten terugbrengen om de opwarming te stoppen.'

