Van een bakker die heerlijke pesto maakte met zevenblad tot de ontdekking van zeldzame bloemen in Aalst: Maai Mei Niet 2021 zorgde voor heel wat moois. Een bloemlezing (hebt u 'm?).

Een analyse van de resultaten van één maand niet of minder maaien, leest u deze week in Knack. Professor Ecologie en Natuurbehoud Koenraad Van Meerbeek legt er uit hoeveel bijen te eten kregen dankzij Maai Mei Niet, steden en gemeenten getuigen over hoe ze op een andere manier gaan maaien.

Hieronder leest u een selectie van reacties:

Bart Backaert, het hoofd van de Aalsterse groendienst en de godfathervan het ecologische groenbeheer in Vlaanderen, ontdekte tot zijn grote verbazing twee zeldzame bloemen. Door de grasmaaier een maand niet te gebruiken, kon de gulden boterbloem terug beginnen te bloeien; meldde hij aan VRT NWS. 'Waarschijnlijk maaien we zulke zeldzame bloemen altijd af, maar nu kunnen die erdoor komen.' Daarna had hij nog een primeurtje voor Knack, mailde hij: 'Een brede orchis, of meiorchis, zomaar in het gazon tussen de madeliefjes rond de vijver van het stadspark, dat is wel heeeeel bijzonder. Deze zone was normaal gezien reeds gemaaid, de plant had nooit de kans gekregen om te bloeien. Merkwaardig genoeg komt ze in onze extensief beheerde zones, met massa's bosorchis, niet voor. Het is dus een nieuwe soort voor het stadspark op een atypische plek. En dat dankzij Maai Mei Niet.

Onkruidpesto

'De natuur een handje helpen is ook de distels met de hand uitsteken in plaats van te sproeien. Maar ik heb ook massa's last van zevenblad, paardenstaarten en wildebraam.' Dat postte Kristoffel Burez, bakker uit Oudenaarde op Instagram. Daarop kreeg hij de tip om eens te gaan kijken naar de wildsmultips van Velt. Een daarvan is een pesto van zevenblad. Een paar dagen later weer een post van Kristoffel:

Wild en proper

Tuinman Siegfried Aelvoet, wiens motto is : 'Wild en proper', liet zijn grasmachine de vrije loop tijdens Maai Mei Niet. En toch gaf hij de natuur een duwtje in de rug. 'Mijn klanten zitten altijd in een propere hof en toch is die een stuk natuur.' Het resultaat ziet u in deze beeldreportage.

Tuinman Siegfried Aelvoet noemt zijn stijl: 'wild en proper'. Dat sluit perfect aan op de filosofie van Maai Mei Niet. © Siegfried Aelvoet

Moederdagboeket

Een originele Maai Mei Niet-insteek kwam van Kathleen De Clercq, PXL-lector Groenmanagement. Naar aanleiding van moederdag vroeg zij zich af of de boeketjes echt altijd van bij de bloemist moeten komen. 'Het mooiste moederdagboeket,' schreef ze, 'is dat wat je kind recht uit de tuin of wei plukt'.

Omslag naar een ander maaibeleid

Maai Mei Niet werd een succes onder lokale overheden. 60 steden en gemeenten deden mee. In totaal zorgde dat voor 8,5 miljoen m² openbaar gazon dat niet of minder werd gemaaid in mei. Veel steden zijn al jaren bezig met een ecologischer maaibeleid. In Antwerpen rondden ze eind mei een nieuw grasplan af. Dat switcht naar 'gewild gras'. De logica draait om, zeggen Christian Ysenbaardt en Jan Swings van de groendienst van de stad. 'Kort gazon wordt de uitzondering.' Opmerkelijk cijfer: extensief maaien is meer dan drie keer goedkoper dan intensief. De Antwerpse groendienst maakte van het Bloementelweekend overigens een groepsactiviteit: 100 duo's brachten elk een gazon in kaart.

Medewerkers van de Antwerpse groendienst tellen bloemen in Antwerpse gazonnen. © Stad Antwerpen

Lokale overheden die al ver staan in ecologisch maaibeheer, gebruikten Maai Mei Niet als middel om hun burgers daarover te sensibiliseren. In steden als Oudenaarde en Roeselare werd Maai Mei Niet de aanzet naar een ander maaibeheer.

Bedrijven

Ook bedrijven sprongen op de kar, zoals bijvoorbeeld Barco en Skeyes. Die laatste liet op Instagram weten dat hun inspanningen had gezorgd voor het eten van 365.418 bijen per dag.

Een zoektocht via #maaimeiniet op Instagram en Facebook levert prachtige resultaten op van een maand niet, minder en vooral: plezanter maaien. Een selectie:

Roger Michielsen heeft zijn 'gazonknop' volledig omgedraaid. 'Nu van #maaimeiniet naar #maaijuniselectief.'

Een streepje humor:

