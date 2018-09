De roofvogeltrek: Dirk Draulans trok naar Georgië en kon zijn ogen niet geloven

In de heuvels rond de Georgische badstad Batumi passeren elke herfst meer dan een miljoen Europese en Aziatische roofvogels op weg naar Afrika. Het team rond de Vlaming Johannes Jansen gebruikt dat indrukwekkende spektakel om het natuurbehoud in de regio te stimuleren. Dirk Draulans was danig onder de indruk.