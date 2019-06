Belgische wetenschappers ontdekken nieuwe 'missing links' in de evolutie van walvissen. Het bizarre walvisverhaal raakt stilaan helemaal geschreven.

Visionair was hij, Charles Darwin, de man die ons een sluitend mechanisme voor de evolutie van het leven bezorgde. In de eerste druk van zijn meesterwerk The Origin of Species (1859) schreef hij: 'Ik zie er geen probleem in dat een ras van beren door natuurlijke selectie steeds meer aangepast raakte aan een leven in het water, zowel structureel als inzake gewoontes, met steeds grotere muilen, tot er een schepsel geproduceerd werd dat zo monsterachtig was als een walvis.'

...