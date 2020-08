De coronacrisis halveert het aantal door mensen veroorzaakte vibraties.

Wetenschappers meten de vreemdste dingen, waardoor ze soms onverwachte verschijnselen blootleggen. Geoloog Thomas Lecocq van de Koninklijke Sterrenwacht rapporteert met een aantal collega's in niets minder dan het topvakblad Science dat ze, als gevolg van de coronacrisis, soms zelfs de helft minder door mensen veroorzaakte trillingen registreren dan in normale omstandigheden. Het zou een gevolg zijn van de 'kalmte' die de coronacrisis genereert, met minder industrie en verkeer. Het zou om de langste 'kalme' periode op de aarde gaan sinds de metingen begonnen. De algemene trend is dat het aantal vibraties geleidelijk toeneemt. De wetenschappers gebruikten 268 permanente seismometers uit de hele wereld om tot hun conclusie te komen. De toestellen capteren vibraties in de aarde, die zich verplaatsen als geluidsgolven. Ze worden veroorzaakt door aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, ontploffingen en dus ook dagelijkse menselijke activiteit. De vermindering wordt niet alleen in drukke gebieden opgetekend, maar ook in afgelegen zones en de diepe ondergrond. Bio-ingenieur Ronnie Willaert (VUB) en zijn collega's beschrijven in Science Advances een methode die ze ontwierpen om op nanoschaal trillingen op te sporen. De techniek steunt op een klassieke lichtmicroscoop die aangestuurd wordt door artificiële intelligentie. Ze konden ermee aantonen dat gistcellen een specifieke beweging op nanometerschaal vertonen - die zou trouwens algemeen zijn voor levende organismen. Mogelijke toepassingen schuilen in het ontwikkelen van antischimmelmiddelen, maar ook in het speuren naar leven in de ruimte.