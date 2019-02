Dagrecord gesneuveld: 18,1 graden in Ukkel

Het vorige dagrecord, 17,2 graden, dateerde van 15 februari 1998. Dat meldt weerman David Dehenauw van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).

Ook komend weekend verwacht het KMI warm en zonnig weer en mogelijk sneuvelen er ook zaterdag en/of zondag dagrecords. Het vorige dagrecord voor 16 februari dateert van 2007. Toen bedroeg de maximumtemperatuur in Ukkel 16,2 graden Celsius. En de vorige warmste 17de februari was in 1961, toen het 17,1 graden was.

'Nieuwe dagrecords zijn niet uitgesloten de komende dagen', zegt Dehenauw, maar het is afwachten hoe sterk de temperatuursinversie dan nog zal zijn in Ukkel, die mee aan de basis ligt van het dagrecord van vandaag.

Het KMI ligt op 105 meter boven de zeespiegel, de luchthaven van Zaventem maar op 50 meter, en dat scheelt in die omstandigheden enkele graden overdag.

De hoogste temperatuur gemeten in februari in Ukkel was 18,7 op 28 februari 1960. Dagrecords worden beschouwd sinds 1901.

Een hogedrukkern verplaatst zich van Centraal-Europa naar het oosten, beïnvloedt gunstig ons weer en voert zeer zachte en droge lucht, afkomstig uit Noord-Afrika, naar onze streken. 'In een groot deel van Europa is het zonnig en warm: van Portugal tot het noordoosten van Polen, van een groot deel van Groot-Brittanië tot het midden van Italië', legt Dehenauw uit. 'Het is wel nog altijd winter en door de heldere nachten en het rustige weer koelt het na zonsondergang flink af. Maar door de werking van de zon en deels de temperatuursinversie is het overdag wel opvallend warm.'