Colombia gaat de jacht op haaien volledig verbieden om de handel in haaienvinnen aan banden te leggen, zo heeft minister van Milieu Carlos Eduardo Correa aangekondigd.

Momenteel gelden in Colombia nog beperkte quota voor de ambachtelijke en onvrijwillige vangst van haaien, maar ook die worden nu volgens Correa helemaal geschrapt. De maatregel moet volgens de minister helpen om de commercialisering van haaien en haaienvinnen af te remmen.

President Ivan Duque begroette de beslissing en liet verstaan dat er compensatiemaatregelen komen voor de gemeenschappen die traditioneel haaien vangen voor lokale consumptie.

De haaienpopulatie is de voorbije decennia gedecimeerd als gevolg van de handel in haaienvinnen en van de industriële visserij. Colombia, een land met een grote biodiversiteit, telt ongeveer 76 haaiensoorten op de 500 soorten die wereldwijd bekend zijn.

Haaienvinnen zijn heel gegeerd op de Aziatische markt. Vissers snijden doorgaans de vinnen af en gooien het verminkte dier terug in zee. De ngo Wild Aid raamt dat de handel jaarlijks 73 miljoen haaien doodt en dat minstens 70 soorten met uitsterven worden bedreigd.

