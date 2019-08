Bioloog/ornitholoog en Knack -redacteur Dirk Draulans las een boek over de 17de-eeuwse Brit Francis Willughby, gepresenteerd als 'de eerste echte ornitholoog'.

Er komen een paar Vlamingen voor in het boek 'De fantastische Mr. Willughby' van de Britse hoogleraar-ornitholoog Tim Birkhead (Uitgeverij Atlas Contact). Zo citeert hij eventjes de 16de-eeuwse Vlaamse 'auteur' Justus Lipsius over de waarde van reizen: 'Die lage en slechtere geesten... die hun armzalige gedachten tevreden stellen met de kennis van hun eigen land... waren als onnozele vogels opgesloten in een kooi'. Je moet reizen om te leren.

...