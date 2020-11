Bij een opwarming van de aarde met 2 graden Celsius komt er 230 miljard ton CO2 vrij uit de bodem. Dat hebben wetenschappers berekend.

In de bodem zit twee tot drie keer meer koolstof dan in de atmosfeer. Bij een stijging van de temperaturen blijft de koolstof minder lang in de bodem.

Bij een opwarming van de aarde met 2 graden Celsius zou ongeveer 230 miljard ton koolstof vrijkomen, heeft een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Universiteit van Exeter (Groot-Brittannië) berekend.

Die 230 miljard ton is ruim vier keer de totale uitstoot van China en meer dan het dubbele van de uitstoot van de VS in de afgelopen 100 jaar.

Blinde vlekken

'Onze studie sluit de meest extreme projecties uit, maar suggereert niettemin substantiële koolstofverliezen in de bodem als gevolg van klimaatverandering bij een opwarming van slechts 2 graden Celsius', zegt coauteur Sarah Chadburn van de Universiteit van Exeter. 'En dit omvat niet eens het verlies van de diepere permafrostkoolstof.'

Hoe de koolstof in de bodem op de klimaatverandering reageert, was een van de grootste blinde vlekken om prognoses te doen over de klimaatverandering.

'We hebben onderzocht hoe koolstof in de bodem verband houdt met de temperatuur op verschillende locaties op aarde om de gevoeligheid voor de opwarming van de aarde te bepalen', zegt hoofdauteur Rebecca Varney van de Universiteit van Exeter.

Voor de studie werkte de Universiteit van Exeter samen met Britse, Amerikaanse en Zweedse wetenschappers.

