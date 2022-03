Belgische zeewetenschappers gaan in 2023 voor het eerst op expeditie naar noordpoolgebied aan boord van het nieuwe onderzoeksschip Belgica. Daar zullen wetenschappers onderzoek doen naar de impact van klimaatverandering op de zee.

Dat zegt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) donderdag bij een bezoek aan het nieuwe onderzoeksschip in Zeebrugge met onder meer staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS).

Anders dan de oude Belgica, is het nieuwe onderzoeksschip uitgerust met ijsversterking. Zo kan er voortaan tijdens de zomer onderzoek worden gedaan in Arctische gebieden. 'De nieuwe uitrusting van het schip laat ons niet enkel toe om de activiteiten van de vorige Belgica voort te zetten, maar ook om nieuwe onderzoeken op te starten', zegt Kelle Moreau.

Zo staat in 2023 een eerste poolexpeditie gepland naar de wateren bij Groendland. 'We zullen daar de impact van smeltend zoetwater van de ijskappen op het zeewater documenteren.'

. © Belga

De nieuwe apparatuur op het schip laat ook toe om stalen te nemen tot een diepte van 5.000 meter. 'Zo kunnen we onderzoeken doen in de diepzee. Dat kadert in de discussie over diepzeemijnbouw. Als het zover komt dat er diepzeemijnbouw komt, dan moeten wij dat als wetenschappelijke gemeenschap opvolgen. Daar zal het nieuwe schip een belangrijke faciliterende factor in zijn', aldus Moreau.

In 2022 zal de Belgica ook actief zijn in Engelse, Ierse, Franse Spaanse, Portugese en Italiaanse wateren. 'Er wordt gewerkt rond de impact van klimaatverandering op de fauna en flora in de zee en ook de problematiek van microplastics wordt onderzocht. Verder wordt ook aan bodemonderzoek gedaan. Met de nieuwe onderzoeksapparatuur aan boord van de Belgica behoren we tot de top van Europa', aldus staatssecretaris Dermine.

