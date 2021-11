Wetenschappers van de ULB, de UCLouvain en de TU Delft zullen de massa van de Antarctische ijskap meten. Ze doen dat in het kader van de laatste missie van het Mass2Ant-project, die zal plaatsvinden van 7 december 2021 tot 13 januari 2022.

Mocht de ijskap op Antarctica wegsmelten, dan zouden de zeespiegels zowat met 60 meter stijgen. Elke verandering in de Antarctische ijskap heeft wereldwijd dus grote gevolgen. De wetenschappers willen vooral achterhalen hoe sneeuw de massabalans van de ijskap op Antarctica beïnvloedt. Deze laaste missie heeft als doel de variabiliteit van de massabalans aan het oppervlak in Oost-Antarctica te begrijpen en te voorspellen, zo luidt het.

Frank Pattyn en Sarah Wauthy (ULB), Marie Cavitte (UCLouvain) en Maaike Izeboud (TU Delft) zullen nieuwe gegevens verzamelen op en rond de Lokeryggen Ice Rise in de Princess Ragnhild Kust-regio. Deze gegevens zullen een aanvulling vormen op de gegevens die reeds tijdens de vorige missies (2017, 2018 en 2019) zijn verkregen.

'Dit is belangrijk omdat met elke graad opwarming de atmosfeer 7 procent meer vocht kan vasthouden. Als gevolg daarvan verwachten we een toename van de neerslag over de Antarctische ijskap, die de waargenomen en toekomstige ijsverliezen door het smelten van het ijs gedeeltelijk zou kunnen compenseren', benadrukt Frank Pattyn, directeur van het ULB-laboratorium voor Glaciologie.

Het doel van deze missie, die wordt gecoördineerd door klimatoloog Hugues Goosse (UCLouvain), is ter plaatse na te gaan of de voorspellingen van de klimaatmodellen accuraat zijn. En, zo nodig, de gegevens te corrigeren om het onderzoek te kunnen voortzetten op basis van nauwkeuriger voorspellingen.

Deze laatste missie van het Mass2Ant-project wordt gefinancierd door Belspo (de overheidsdienst voor de programmering van het federale wetenschapsbeleid) met de steun van de International Polar Foundation (IPF).

