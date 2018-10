Beestenboel: we moeten de spreeuw meer koesteren

Geen enkele vogel is in Vlaanderen zo zwaar aangepakt als de spreeuw. Tot nog geen halve eeuw geleden werd er in de fruitstreek dynamiet ingezet om vogels op plekken waar ze 's avonds samen gingen slapen massaal op te blazen. De omgeving lag dan bezaaid met stukken spreeuw en met zieltogende vogels die het ongeluk hadden niet meteen te zijn gedood.

...