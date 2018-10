Beestenboel: waarom landbouwers en tuinliefhebbers een hekel hebben aan langpootmuggen

Zelden zul je een dier zo onbeholpen door je huis zien fladderen als een langpootmug. Het beest lijkt amper van de grond te raken, dreigt elk moment te vallen en etaleert een energetisch ogenschijnlijk weinig rendabele zigzagvlucht. Het lijkt wel gemaakt om opgegeten te worden door de vele langpootmuggeneters in zijn leefomgeving. Geen wonder dat het vooral in de schemer actief is.

...