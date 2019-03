Beestenboel: uit gevangenschap ontsnapte muntjakken zijn uitgegroeid tot een pest

De muntjak is een schattig hertje met de afmetingen van een middelgrote hond of een uit de kluiten gewassen vos. Hij is bruin tot roodbruin gekleurd. Op zijn kop heeft hij enkele kenmerken die hem niet tot een uitgesproken beauty maken. Zijn muil is licht vervormd, mogelijk omdat de hoektanden bij de mannetjes uitgroeien tot kleine slagtanden die altijd zichtbaar zijn - daarom wordt hij soms vampierhert genoemd. De dieren gebruiken die tanden vooral in rituele gevechten om hun onderlinge hiërarchie te bepalen. Ze beschikken daarvoor ook over kleine hoorns.

