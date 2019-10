Zodra je een hop gezien hebt, kun je hem niet meer missen. Maar het punt is: hij laat zich allesbehalve gemakkelijk spotten.

Met de nodige ornamenten kun je veel groter lijken dan je bent. De hop zet maximaal in op die strategie. Dankzij zijn brede zwart-wit gebandeerde vleugels en zijn vlinderachtige vlucht is hij vliegend niet te missen. Hij lijkt dan wel een gaai. In zit etaleert hij een versiering om u tegen te zeggen: een grote kuif die hij helemaal open kan zetten. Zo zien roofdieren niet dat hij in feite niet groter is dan een merel. Als je opvalt, moet je durven te bluffen als investering in je veiligheid.

