De zomertortel torst de trieste eer dat hij waarschijnlijk de snelst in aantal afnemende vogel van Vlaanderen is.

Het is het begin van het einde. In het laatste nummer van het online magazine Vogelnieuws van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek verscheen een stand van zaken over het wel en wee van de Vlaamse broedvogels. Voor de eerste keer prijkt de zomertortel niet meer op de lijst. Hij is er nog wel, maar er zijn te weinig dieren over voor een betrouwbare analyse. De vogel is te zeldzaam geworden voor wetenschap.

...