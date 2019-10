Beestenboel: de letterzetter is een van de grootste bedreigingen voor Europees naaldhout

Dirk Draulans Redacteur bij Knack

De letterzetter is een schorskever die een ramp is voor sparren. Tenzij ze in een gezond bos staan.

© belga

Alleen al vanwege zijn naam zou je deze soort koesteren - soms wordt de letterzetter ook boekdrukkever genoemd. Hij is een donkerbruine, licht behaarde en wat cilindervormige schorskever die zelden een halve centimeter groot wordt. Een bescheiden beestje dus, en toch is het een van de grootste bedreigingen voor Europees naaldhout (en specifiek de fijnspar). De letterzetter kan ravages aanrichten in naaldbossen.

...

