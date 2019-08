Officieel is hij nog niet waargenomen in België, maar het lijkt onvermijdelijk dat de reuzenteek binnen afzienbare tijd officieel tot onze fauna zal behoren.

In principe komen in deze rubriek uitsluitend dieren aan bod die al in Vlaanderen zijn waargenomen, maar af en toe lopen we vooruit op de feiten. De kans is trouwens reëel dat de reuzenteek er al is. In Nederland en Engeland zijn volwassen exemplaren op paarden gevonden. In Duitsland blijkt de soort de winter te kunnen overleven.

...