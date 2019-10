Het voornaamste leefgebied van garnalen, voor onze kust, schuift wel wat op, van De Panne naar Knokke.

Op 21 juni verschenen er kort na elkaar twee persberichten over de evolutie van het garnalenbestand in de Noordzee. Het eerste kwam van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Het beschreef de resultaten van een project waarin burgerwetenschappers regelmatig gestandaardiseerd een stukje strand afschuimen om beestjes te vangen in de branding. Zo kunnen ze trends in dierpopulaties vaststellen.

...