Streep 24 september 2182 alvast aan in de agenda. Op die dag komt asteroïde Bennu zo dicht bij de aarde dat een botsing tot de mogelijkheden behoort. Als er gebotst wordt, en de kans wordt geschat op 0,037 procent, zal dat erg zijn maar niet zo erg als de botsing die de dinosauriërs de kop kostte.

Dat alles meldt VS-ruimteorganisatie NASA in een mededeling naar aanleiding van een nieuwe berekening van de koers van Bennu, waarin het gevaar op een botsing met de aarde licht is toegenomen.

De 500 meter brede ruimterots Bennu, ruwweg met de vorm van een ongewassen aardappel, beweegt momenteel op 306 miljoen kilometer van de Aarde. De asteroïde kreeg de afgelopen jaren bezoek van NASA-ruimtesonde Osiris-REx. Die sonde is momenteel met een staal van de asteroïde op terugweg naar de aarde, en kon ook precieze data duursturen over de koers van Bennu.

Op basis van die precieze gegevens heeft een team van wetenschappers de toekomstige koers van Bennu uitgetekend. Het wetenschappelijk artikel daarover verscheen woensdag in het tijdschrift Icarus.

In de mededeling geeft NASA de belangrijkste elementen weer.

In 2035 scheert de asteroïde langs de Aarde. Die keer is er geen gevaar op botsing, al zal de scheervlucht wel de koers van de asteroïde beïnvloeden. Dat werd in de voorspelling van NASA- en andere specialisten zo goed mogelijk meegenomen. Ze schatten nu dat er 0,057 procent kans is dat Bennu tegen 2300 met de Aarde botst (1 kans op 1750). De meest waarschijnlijke dag voor een botsing is 24 september 2182. Die dag is er 0,037 procent kans op een botsing, of 1 op 2700.

Dat mag niet veel lijken, maar het is bedreigend genoeg dat Chinezen al proeven plannen met raketten om Bennu uit koers kunnen te slaan.

Het effect van drie druiven

Een van de elementen die onderzoekers bekijken is het Yarkovsky-effect, dat vanaf Osiris REx 'voor het eerst in detail kon gemeten worden'. NASA legt dat effect als volgt uit: 'Als een asteroïde rond de zon beweegt, verhit het zonlicht de dagzijde. Omdat de asteroïde om haar as draait, draait het verhitte oppervlak weg en koelt het af als het aan de nachtzijde terechtkomt. Terwijl het afkoelt, verspreidt het oppervlak infrarode energie, die een kleine duw geeft aan de asteroïde'. Dat is het Yarkovsky-effect. Een minuscule beïnvloeding, die NASA vergelijkt met drie druiven die over het oppervlak van Bennu rollen. Maar over lange periodes kan het 'een belangrijke rol spelen'.

Wat als Bennu inderdaad op de Aarde botst?

National Geographic geeft deze samenvatting: een inslag van Bennu zou niet leiden tot een massale sterfte zoals de inslag die 66 miljoen jaar geleden die het einde betekende voor de dinosauriërs. 'Die asteroïde was wellicht 10 kilometer doorsnee.' Bennu is beduidend kleiner. Maar toch: 'Een botsing met Bennu zou regionaal verwoesting aanbrengen. De impact zou equivalent zijn met 1,1 miljard ton TNT, ruwweg twee miljoen keer meer energie dan de havenexplosie in Beiroet van vorig jaar'.

Bennu, genoemd naar een Egyptische god, is volgens NASA samen met 1950 DA, de gevaarlijkste asteroïde in ons zonnestelsel.

NASA hoopt uit de studie van Bennu te leren over het ontstaan van het zonnestelsel en misschien over het ontstaan van leven.

