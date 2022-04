Zondag zijn in China in totaal 13.146 coronabesmettingen gemeld, het hoogste aantal sinds het hoogtepunt van de eerste golf meer dan twee jaar geleden, zo melden de gezondheidsautoriteiten.

Het ging om 1.455 patiënten met symptomen en 11.691 asymptomatische gevallen. "Er zijn geen nieuwe sterfgevallen gemeld", zegt de Nationale Gezondheidscommissie in een verklaring. De zeer besmettelijke omikronvariant heeft zich weten te verspreiden naar meer dan een dozijn provincies.

Bijna alle 25 miljoen inwoners van Shanghai, de economische hoofdstad van China, zitten sinds zaterdag in lockdown. De afgelopen dagen is de stad het epicentrum geworden van een nieuwe golf van omikronbesmettingen. In het noordoosten van het land zitten ook nog tientallen miljoenen Chinezen in lockdown.

